Veronika Deseniška na Starem gradu

Na celjskem Starem gradu bo Zavod Celeia tudi letos v okviru Poletja v Celju pripravil štiri predstave muzikala Veronika Deseniška. Te bodo 28. in 29. junija ter 4. in 5. julija. V naslovni vlogi bo znova nastopila Eva Černe Avbelj. Ob njej bodo na velikem odru Starega gradu še drugi znani obrazi in imena: Klemen Bunderla, Željka Predojević Korošec, Tjaša Hrovat Steklasa, Srđan Milovanović in Marjan Bunič. Prvič se bo ekipi pridružil tenorist Gregor Ravnik.

Klemen Bunderla se bo znašel v vlogi grofa Friderika. FOTO: Lea Remic Valenti

»Prijatelji iz otroštva so mi po premieri povedali, da sva si z Veroniko Deseniško značajsko zelo podobni. Verjetno se ravno zaradi tega tako enostavno prelevim v to vlogo. Pri slednji se mi sicer zdi najpomembnejše, da je močna in moralna ženska, ki spremeni življenje vsakomur, ki ga sreča,« je na predstavitvi muzikala dejala vrhunska sopranistka Eva.

Radijski voditelj, pevec in igralec Klemen Bunderla, ki se bo v predstavi prelevil v grofa Friderika, pa je pohvalil edinstvenost prizorišča Celjskega gradu, na katerem je izjemna energija. »To je treba doživeti, slišati in videti. Novih predstav na mogočnem Celjskem gradu, opremljenem z videomapping projekcijami, se izjemno veselim,« je povedal. Da je Celjski grad edino pravo prizorišče za pripovedovanje zgodb grofov Celjskih, se strinja tudi Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

Sodelovala bo tudi priljubljena pevka Tjaša Hrovat Steklasa. FOTO: Lea Remic Valenti

Skladatelj Leon Firšt je glasbo za muzikal pisal še zelo mlad, v obdobju, ko ga muzikali niso najbolj zanimali, pa tudi izkušenj z njimi še ni imel. »Danes, po osmih letih, pa z zadovoljstvom ugotavljam, da v partituri ne bi prav ničesar spremenil,« je dejal Firšt.

Da je muzikal Veronika Deseniška verjetno najodmevnejši celjski umetniški projekt tega tisočletja, meni tudi producent Tilen Naraks. V štirih sezonah si ga je v Celju in na gostovanjih ogledalo več kot 25.000 gledalcev, glasbo izvajajo orkestri, pevski zbori in ansambli po vsej državi. Razprodana sta dva ponatisa zgoščenk, produkcija je bila opažena tudi v številnih tujih medijih.