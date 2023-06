Veliko slovo šampionke Tine Trstenjak (FOTO)

32-letna judoistična šampionka Tina Trstenjak, nedvomno ena najuspešnejših slovenskih športnic, je lani ob koncu leta svoji bogati in s številnimi medaljami tlakovani karieri pomahala v slovo. Celjanka je mnogokrat potrdila sloves, da je ustvarjena za največja tekmovanja – je dobitnica zlate in srebrne olimpijske medalje, s ponosom nas je navdala, ko se je veselila naslova svetovne prvakinje, kar trikrat je osvojila naslov prvakinje Evrope.

Tina z očetom Borisom in mamo Silvo FOTO: MEDIASPEED.NET

V družbi judoistke Urške Žolnir in njene hčerke. FOTO: MEDIASPEED.NET

Tina, ki ostaja aktivna v panogi, v kateri nas je dolga leta razveseljevala z neverjetnimi uspehi, se je od juda poslovila pred časom, svojo športno pot pa je uradno sklenila pred dnevi na zidovih Celjskega gradu, kjer je v družbi svojih bližnjih, prijateljev in ljudi iz sveta juda obudila spomine na izjemno lepe čase, v katerih je doživela nemalo uspehov, nato pa se je z veliko zabavo zahvalila vsem, ki so ji vsa ta leta stali ob strani. Njene velike poslovilne zabave so se udeležili tudi številni znani obrazi, med njimi rokometaš Luka Žvižej, deskar na snegu Tim Mastnak, judoistki Urška Žolnir in Ana Velenšek, alpski smučar Martin Čater, članice skupine Bepop, plesalec in pevec Sebastian, podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek, radijec Miha Deželak in številni drugi.

Japonski veleposlanik Hiromiči Macušima, župan Mestne občine Celje Matija Kovač, Tina Trstenjak in predsednik slovenske judo zveze Lovrencij Galuf. FOTO: MEDIASPEED.NET

Na Celjski grad je povabila vse, ki ji nekaj pomenijo.

Nasmejana Tina v družbi prijateljic in pevk Tinkare Fortuna in Ane Praznik ter plesalca Sebastiana

Tina nam je pred veliko zabavo zaupala, da se dogodka neizmerno veseli, saj med kariero ni imela prav veliko časa za zabave, zato je tokrat nadoknadila vsa praznovanja ob življenjskih prelomnicah.