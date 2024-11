Veličastna martinova pojedina (FOTO)

»Naša želja je martinovo prikazati kot velik dogodek, ne kot veselico, o čemer je javnost prepričana zadnja leta,« je poudaril Pavel Magdić, vodja Dominikanskega samostana, ki je zaradi povečanega zanimanja dogodek razširil na dva dneva.

Stanko Kozel, ptujski fotograf, je tokrat manj delal in bolj užival v večerji z ženo Mojco.

Tokratni meni je pripravil Mojmir Šiftar, chef restavracije Pen Klub in sodnik priljubljene kuharske oddaje MasterChef Slovenija. »Pripravili smo piščančjo pašteto z gelom bezga in prahom kamilice za pozdrav, sledila je marinirana postrv s peno kisle repe, svežo redkvijo, majonezo bučnega olja in lešnikov čips. Potem je prišla na vrsto topinamburjeva juha s suhimi hruškami in drobnjakovim oljem, terina mlincev in rdečega zelja s pirejem pečene maslenke, okisano belo grozdje z muškatnim cvetom in ocvrto čebulo. Tik pred koncem pa smo goste razvajali še z račjim bedrom na kremi zelene, marmelado rdeče čebule in grozdja, temno omako s tobakom in prahom rdeče pese. Za sladico smo postregli mousse karamelne čokolade z emulzijo pasijonke, sušene rumenjake, ganache sena in ocvrto kataifi testo.«

Ob jedeh so ponudili vinsko spremljavo iz Ptujske kleti z velikim finišem, novim pelinkovcem Ultimus.

Enolog Ptujske kleti Maksimilijan Kadivec v družbi obiskovalk FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI