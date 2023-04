V SNG Opera in balet Ljubljana sporočili: Rešitev je umetnost, ne vojna (FOTO)

Vrhunski Renato Zanella, umetniški vodja ljubljanskega baletnega ansambla, je minuli teden javnosti predstavil svoje novo koreografsko baletno delo Ljubezen, ki je posvečeno človeku, ljubezni in tudi naravi. Tako bo zadnja ponovitev baleta 22. aprila, na svetovni dan Zemlje. Navdih je našel v glasbi Arnolda Schönberga in Gustava Mahlerja.

Kot je povedal Zannela, ki se poleg koreografije podpisuje tudi pod režijo in dramaturgijo baletnega večera Ljubezen, je že dlje razmišljal o koreografiji, ki bi jo namenil človeku, spodbudo pa je našel prav v glasbi Schönberga in Mahlerja. V tej glasbi je našel vprašanje o iskanju ljubezni, na njen manko pa bi morala po njegovih besedah odgovoriti sedanja družba.

Prav umetnost sama je po njegovih besedah tista, ki ostaja zanamcem, in sporočilo baletnega večera je tudi, da je rešitev mogoče najti v umetnosti, in ne v vojni, saj je mogoče graditi le na ognju ustvarjalnosti, in ne na pogorišču. Predstavo so izvedli baletni solisti Tjaša Kmetec, Nina Noč, Ana Klašnja, Lukas Zuschlag, Kenta Yamamoto, Filip Jurič ter gostujoča prvaka sanktpeterburškega Marijinega baleta Anastasia in Denis Matvienko, ki so s svojim plesom očarali občinstvo.

Fotografinja Darja Štravs Tisu je tista, ki odrske trenutke ujame v krasne večne spomine, tokrat pa smo jo v družbi Naceta Junkarja v objektiv ujeli mi.

V drugem delu predstave se je baletnim plesalcem na odru pridružil tudi operni pevec Branko Robinšak, ki smo ga po premieri ujeli z zadovoljnim dirigentom Kevinom Rhodesom.