V Slovenski hiši v Parizu je kuhala tudi finalistka letošnje sezone MasterChef Slovenija

21-letna Klara Šmigoc iz 10. sezone priljubljene kuharske oddaje, v kateri jo je premagal Luka Pangos, je odlično unovčila svoje znanje, izkušnje in prepoznavnost. Z Jezerškovo ekipo se je namreč nedavno odpravila v Pariz na olimpijske igre ter tam za športnike in navijače skupaj z izkušeno ekipo kuharjev pripravljala domače dobrote, med katerimi niso manjkale kranjska klobasa, gibanica in kremšnita. S slednjo se je Klara, ki je priložnost v ekipi dobila kot ambasadorka gostoljubja Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, podala na ulice in navdušila mimoidoče.

»Za Pariz me je izbrala šola, kar je pravzaprav zame velika nagrada. Biti na takšnem dogodku je zame velika čast. Ne zgodi se vsak dan, da človek dobi priložnost kuhati v Parizu,« je povedala simpatična Štajerka, ki se že veseli prihodnjih kulinaričnih izzivov.