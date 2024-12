V slovenskem šovu šel na kolena in zaročil svojo Jasmino: »Sem bogi siromak« (FOTO)

Finalna oddaja Življenje na tehtnici je sinoči poskrbela za nemalo presenečenj. Dobili smo novega zmagovalca šova, ki je postal 30-letni Anže Javšovec. V šovu je izgubil kar 52,4 kilograma oziroma dobrih 43 odstotkov telesne teže.

Veselil pa se ni le zmagovalec, ki je dobil 50 tisoč evrov nagrade, temveč tudi ostali tekmovalci, ki so v šovu našli ljubezen in življenjski navdih.

Zmagovalec šova 30-letni Anže. FOTO: Planet TV

Gledalci so bili lahko priča romantičnim trenutkom v oddaji. Svojo zvezo sta namreč javno potrdila tekmovalca Teja in Denis, ki sta se zaljubila v šovu, v katerem tekmovalci izgubljajo kilograme.

Drugega romantičnega trenutka pa ni pričakoval nihče in je v oddaji sledilo presenečenje. Tekmovalec Urban je povedal: »Rad bi še vam gledalcem predstavil to mojo glavno nagrado, ki sem jo dobil. Nekaj bi rad delil z vsemi vami in bi rad na oder povabil Jasmino.«

Tekmovalec Urban je na oder povabil svojo Jasmino in jo zaročil. FOTO: Planet TV

Jasmini je pred vsemi gledalci izlil čustva in zaročil svojo drago. »Ti si bila tista, ki me je držala pokonci v slabih časih in tudi ti si me spravila, da sem prišel v ta šov, da sem naredil nekaj iz sebe. Bila si mi vzor glede tega, kaj se da iz sebe narediti in tudi vzor po tem, kakšen karakter imaš ... Imam tremo, tako sem bogi siromak,« je s smehom povedal Urban in ganil občinstvo.

»Rad bi ta posebni trenutek delil s tabo, da boš tudi ti imela čudovit spomin na to. In po mojem ni boljšega mesta, da zaprosiš svojo punco, kot pa pred tako množico! Jasmina, ali bi se poročila z mano?«

Jasmina je s solzami v očeh odgovorila »JA« in skočila Urbanu v objem.