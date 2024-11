V prodajo šel telefon slovenskega voditelja, ki lahko vsebuje tudi njegove gole slike

Ajda Rotar Urankar, žena priljubljenega televizijskega voditelja Davida Urankarja, je na instagramu sporočila, da je šel v prodajo rabljeni iPhone 15, ki ga je imel v lasti njen mož. Ob tem je šaljivo zapisala, da lahko vsebuje tudi Davidove nage slike.

Če vas je morda ta pametni telefon zamikal, vas moramo razočarati, saj je, kot je zapisala Ajda, že prodan. V svoji objavi na instagramu je zapisala, da je bilo za potencialne gole slike njenega moža veliko zanimanje. Glede na to, da je David tudi model in da ohranja fit postavo, to niti ni presenetljivo.

iPhone 15, ki je šel v prodajo. FOTO: Ajda Rotar Urankar/Instagram/zaslonska slika

David je letos poleti doživel kolesarsko nesrečo, zaradi katere je pristal na urgenci. Se je pa po nesreči neverjetno hitro »sestavil«. Le nekaj tednov po njej je nastopil v podkastu Gospoda, ki ga vodi z Juretom Godlerjem in kjer bi težko rekli, da je imel malo prej hudo nesrečo.