David Urankar spregovoril o nesreči, po kateri ga je odpeljal rešilec (VIDEO)

Televizijski voditelj David Urankar je konec avgusta med kolesarjenjem doživel hudo nesrečo, zaradi katere je pristal na ljubljanski urgenci. Zaradi poškodbe je zamudil začetek sezone oddaje Dobro jutro, ki jo vodi, a k sreči ne za dolgo. Po vrnitvi v službo je gledalcem pojasnil podrobnosti nesreče.

»Ko sem padel, nisem ničesar čutil. Mene je povsem odklopilo. Niti ne vem, da sem zaviral, da sem letel čez s kolesom, da sem zletel na tla ... Spomnim se, da sem se vozil s kolesom, in naslednja stvar, da sem odprl oči in sem bil v reševalnem vozilu. Takrat sem si mislil, da so to samo slabe sanje, in sem spet zaprl oči. Imel sem zelo resnične sanje, z vsemi zvoki ...«

Kako je do nesreče prišlo, ne ve povsem dobro, a se spomni, da ko je bil na kolesu, je s stranske ulice pripeljal neki avtomobil, ki se ga je Urankar očitno toliko ustrašil, da je močno zavrl, in nato se ničesar več ne spomni.