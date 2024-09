V prestolnici preplet glasbe in arhitekture

Med 22. septembrom in 16. oktobrom bo v Ljubljani že petič potekal tradicionalni Plečnik in a-cappella, v katerem se dopolnjujeta vokalna glasba in arhitektura mojstra Jožeta Plečnika, ki je bila pred kratkim vpisana na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Na petih slikovitih Plečnikovih lokacijah po mestu bo znova nastopilo pet atraktivnih vokalnih zasedb.

Pet atraktivnih vokalnih zasedb

Koncerti so edinstvena priložnost, da ljubitelji odlične glasbe prisluhnejo izbrani a-cappella glasbi v čudovitih Plečnikovih interjerjih in tako prisostvujejo umetniškemu doživetju za oko in uho. Letošnje lokacije so park pred Glasbeno matico Ljubljana, cerkev sv. Mihaela na Barju, velika čitalnica Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom in cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški. V ciklu se bo predstavilo pet atraktivnih vokalnih zasedb – ena tuja in štiri domače, in sicer Otroški in mladinski pevski sestavi Glasbene matice Ljubljana, vokalna skupina Gallina, vokalni ansambel Elinor, mešani mladinski pevski zbor Emil Komel in BeJazzy.