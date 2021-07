V Mariboru spet vratolomije (FOTO)

Po zraku se je širil vonj po adrenalinu.

Luka in Mojca Remic iz kopalnega podjetja Remax veljata za dolgoletna podpornika tekmovanja. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC/MP PRODUKCIJA

Radijec Sebastijan Matul in didžej Igor Zupančič sta skrbela za pester program in za tisoglavo množico.

Deset tekmovalcev z vseh koncev Evrope je poskrbelo za vratolomije s Starega mosta.

Stari most v Mariboru je gostil že 21. tradicionalne mednarodne skoke v Dravo, ki so na sporedu vedno ob koncu Festivala Lent.S petnajstih metrov višine, kar velja za drugo najvišjo skakalnico pri nas, je skakalo deset tekmovalcev iz vseh koncev Evrope, med njimi tudi organizator, ki velja za enega najboljših skakalcev pri nas.Priznati moramo, da so bili različni skoki, kot so skok na glavo, lastovka, dvojni salto z vijakom in drugi prava prava paša za oči za številne radovedneže, ki so se zbrali na Glavnem mostu in pod njim ter na obeh bregovih reke Drave.