Uroš in Tjaša v ŠOKkastu: Nista imela stricev iz ozadja (VIDEO)

Na prvem zmenku je morala biti tiho

V tokratni ŠOKkast je prišel najbolj zabaven glasbeni par Uroš in Tjaša Steklasa, ki si deli odre in že ob leta 2016 utira pot kot duet. Njuna ljubezen se ni zgodila na prvi pogled, kot glasbenika sta se srečevala na različnih dogodkih in velikokrat na bencinskih črpalkah, ko so se sredi noči vračali z nastopov. Počasi sta začela kazati zanimanje in danes sta poročena, pred tremi leti se jima je pridružila hčerka Lori, ki je zapolnila njuno življenje. Spomnila sta se tudi prvega zmenka, ki je bil nadvse zanimiv, saj Tjaša, zaradi težav z glasilkami ni smela govoriti. »Tjaša je bila v obdobju tišine, saj ji je foniatrinja prepovedala, da govori. Znašla sta se tako, da sta komunicirala s pomočjo računalnika: »Malo sem tudi govorila,« nam je priznala Tjaša.

Še vedno ga navdihuje

Ona je njegov največji navdih in s pesmijo Letela se počasi pomikata v novo desetletje svojih življenj. Marsikdo ne ve, da si Uroš in Tjaša delita tudi rojstni datum, kar se je sprva zdelo kar neverjetno in sta si to dejstvo dokazovala kar z osebnimi dokumenti. Prav 26. junija sta dopolnila okroglih 30 let, kar je posebna prelomnica v njunih življenjih. Po osmih letih skupnega ustvarjanja sta si zgradila zavidljivo kariero in njuna ljubezen do glasbe je navdušila širok krog ljudi. Sodelovala sta tudi na glasbenih festivalih in s svojo iskrenostjo premagala tudi težke življenjske preizkušnje. Naravnost romantična je bila tudi njuna zaroka, ki se je zgodila na odru, ko sta oba nastopala v muzikalu Pepelka.

Pred kratkim sta praznovala 30 rojstni dan in FOTO: Marko Feist

Stopničk nista preskakovala

Sicer prihajata iz popolnoma neglasbenih družin in zato sta na svoj uspeh še posebej ponosna. »V vseh teh letih nisva imela nikogar, ki bi naju izstrelil ali pa nama pomagal kakšno stopničko preskočiti,« nam je zaupala Tjaša. Vsako stopničko sta morala prehoditi sama in zgradila sta si zares širok krog oboževalcev, ki ju vedno znova presenetijo.

Nazadnje so v rekordnem času razgrabili vstopnice za koncert v Cankarjevem domu, rekordni so tudi njuni nastopi na porokah, saj se zgodi, da imata celo šest porok v enem dnevu. »Koncert iz Cankarjevega doma že 5. julija ob osmi uri zvečer predvajan na TV SLO 1,« dodata Uroš in Tjaša, ki pa ju pred septembrom čaka še delovno poletje. Privoščila pa si bosta tudi nekaj oddiha, saj z malo Lori odhajajo na križarjenje.

Spregovorila sta tudi o možnosti, da se kdaj podata v Stožice in kakšne načrte imata za svojo glasbeno prihodnost.

