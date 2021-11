Uroš in Tjaša sta postala oče in mama (FOTO)

Svojo dolgoletno ljubezensko pravljico in uspešno poslovno zgodbo sta naša znana glasbenika Uroš in njegova Tjaša Hrovat Steklasa včeraj kronala z rojstvom težko pričakovane prvorojenke Lori.

Nosečnica v družbi prababice Cilke, ki je z rojstvom Lori postala praprababica.

»Svet, spoznaj najino Lori,« sta zapisala na družabnem omrežju in tako vsem sporočila veselo novico, da sta postala oče in mama. Lori se jima je rodila v ljubljanski porodnišnici, doma pa nanjo čaka še nekdo, in sicer mucek Gustl, tako da je zdaj družinica popolna.

Da bosta zibala, sta Uroš in Tjaša, ki sta pred štirimi leti osvojila srca številnih oboževalcev s svojim debitantskim singlom z naslovom Boš znal naprej me ljubiti, ki ima na youtubu več kot 2,7 milijona ogledov, sporočila še pred poletjem. Kot tudi to, da se bosta razveselila hčerke, ki je zdaj že tu in ju bo vse življenje spominjala na njuno potovanje v Zanzibar februarja letos. Tja sta odpotovala dva, od tam pa so se vrnili trije, sta se večkrat pošalila. Na splošno pa se jima je letos veliko dogajalo. In čeprav bo mnogim letošnje leto ostalo v spominu kot še eno koronsko leto, bo v njunem spominu zapisano z zlatimi črkami.

Prva fotografija

Poleg potovanja, ki je bilo uspešno tudi zato, ker sta na Zanzibarju posnela videospot za pesem Naj ti bo lepo, in to v družbi Masajev in fatalne Patricie Pangeršič, sta si dokončno uredila stanovanje. Kako sanjsko družinsko gnezdece sta ustvarila, sta prav tako razkrila širnemu svetu, saj sta brez težav odprla vrata in posnela tako imenovani prej in potem video, v katerem sta pokazala prav vse bivalne prostore. Kot je dejala Tjaša, tudi zato, da bi še kdo dobil idejo, kako izkoristiti vsak kotiček. Ves čas, še pred kratkim, pa sta tudi nastopala. Pred mesecem dni smo ju videli in slišali na Televiziji Slovenija v oddaji V petek zvečer, kjer sta se predstavila s pesmijo Jaz in ti. Tudi sicer sta veliko nastopala po vsej Sloveniji, najpogosteje na rojstnodnevnih praznovanjih, kamor sta prišla kot presenečenje, bila sta na nekaj zarokah, predvsem pa številnih porokah.

Sredi septembra so Tjašo presenetile njena sestra Zala in druge sorodnice ter prijateljice, ki so ji priredile tako imenovani »babyshower«. Priznala je, da je imela do tovrstnih dogodkov predsodke, ker jih je spremljala zgolj po instagramu, a so se izkazali za neupravičene. Kot je povedala, se je na svojem babyshowerju nasmejala za teden dni naprej in za en večer povsem pozabila na telefon. Julija sta začela snemati najprej tako imenovane coverje, priredbe že znanih uspešnic, zatem pa tudi lastne skladbe, ki so se zbrale v prvem albumu.

Tjaša je še pred odhodom v porodnišnico poskrbela za vse. Tudi za voziček.

Kmalu so prišli na vrsto koncerti ob spremljavi njunega banda. Kar je bilo vse plod njunega trdega dela in večletnega odrekanja. Zdaj, novembra, sta dočakala najlepše darilo, ki sta ga težko čakala. Tjaši in Urošu, ki sta prestala tudi veliko grenkih trenutkov, v uredništvu Slovenskih novic iskreno čestitamo in iz srca želimo vse dobro.