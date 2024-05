Toliko stanejo čevapčiči v Miamiju: znani Slovenec objavil cenik (FOTO)

Nekdanji sanjski moški Gregor Čeglaj, ki ga poznamo iz resničnostnega šova Sanjski moški, te dni živi kot v pravljici. S svojo partnerko Katlyn Seimet sta pred dnevi poročila, zdaj pa iz dneva v dan uživata v skupnih zakonskih trenutkih na poročnem potovanju.

Med drugim sta se ustavila v Miamiju, v restavraciji Rakija Lounge, ki velja za priljubljen postanek med slovenskimi popotniki oziroma med navdušenci mletega mesa na žaru.

Zakonca Čeglaj sta naročila sirov burek, humus, porcijo desetih čevapčičev, pleskavico v kajmaku, ajvar in eno dietno kokakolo.

Glede na to, da sta naročila hrano za dve osebi in to le z eno pijačo in nič sladice, je bil znesek precej zasoljen, vse skupaj pa ju je stalo 110 dolarjev oziroma 100 evrov.

Cene čevapčičev v Miamiju. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Zagotovo bi bil račun v marsikateri restavraciji v središči Miamija še višji, a porcija čevapčičev za 20 evrov in pleskavico na kajmaku za 25 evrov je za več kot enkrat dražja, kot denimo v priljubljeni sarajevski čevabdžinici v Ljubljani, kjer bi za porcijo plačali okoli devet evrov. V Bosni in Hercegovini pa je znesek za pol nižji od slovenskih cen.

Čeglaj je objavil fotografijo računa, ob tem pa dodam emotikon smejkota, češ, kako draga je porcija čevapčičev.