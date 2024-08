To so slovenski olimpijci, ki so zaposleni na Policiji! Ste vedeli, kdo so?

Nedavno so se zaključile olimpijske igre v Parizu, ki jim že tesno sledijo paraolimpijske igre. Štirinajst slovenskih paraolimpijcev se bo pomerilo v štirih disciplinah (v odbojki sede, atletiki, lokostrelstvu in strelstvu), koliko odličij bodo prinesli domov, pa bo znano kmalu.

Letos so iz Pariza prinesli kolajne trije slovenski olimpijci, med njimi je tudi Koprčan Toni Vodišek, zaposlen v Policiji kot vrhunski športnik.

Na že zaključeni olimpijadi pa so nastopili tudi drugi policijski športniki: Klara Lukan, Neja Filipič in Matic Ian Guček (atletika), Kaja Kajzer in Metka Lobnik (judo), Eva Alina Hočevar in Benjamin Savšek (kajak kanu - slalom) ter Darko Jorgić in Deni Kožul (namizni tenis).