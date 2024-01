To so čudovita naključja Damjana Murka (FOTO)

Čeprav je štajerski pevec Damjan Murko že dolgo na slovenski glasbeni sceni, še naprej nastopa s polno paro. Večkrat je tudi dokazal, da ni samo uspešen glasbenik, temveč se odlično znajde tudi v podjetniških vodah.

Murko prav zaradi vsestranske nadarjenosti pogosto srečuje znane obraze slovenske scene od politične do kulturno estradne. Tokrat je bil videti nasmejan in dobre volje poleg nekdanjega predsednika Republike Slovenije in nekdanjega predsednika vlade Republike Slovenije Boruta Pahorja. Na družbenih omrežjih je Štajerski slavček, kot mu oboževalci radi pravijo, delil ob fotografijah spodnji zapis, ki ga objavljamo nelektoriranega.

»Tega gospoda pa zmeraj znova rad spravim v smeh. Smejiva se tudi temu, kar je že sam napisal na svojih družabnih omrežjih. Slišiva, da se govori, da se kar pogosto srečujeva, to so seveda čudovita naključja. Verjamem, da gre komu v nos, da je moje delo po več kot dvajsetih letih, tako zelo cenjeno tudi v samem vrhu slovenske politike. Zavist je žal pri Slovencih trdno zasidrana, vendar se oba trudiva, da dokaževa, da smo skupaj lahko močnejši,« je zapisal glasbenik.

Pod objavo so se zvrstili mnogi pozitivni komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih:

»Dva čedna in pozitivno naravnana 'dedca'. Damjan je očitno vedno v dobri družbi.«, »Ob tebi se človek nasmeji takoj, ko usta odpreš, res si duhovit na pravi način, hitro odreagiraš, tako da vsi prasnemo v smeh, sem te najela kot presenečenje za rojstni dan in bil si vrhunski!«, »Tukaj vidimo lepega in vplivnega moškega. Zraven njega pa je Borut Pahor.«, »Zavist je slovenski nacionalen šport, ja res škoda, sicer jaz resnično vsakemu privoščim, če pošteno pride do bogastva mu nisem prav nič 'fauš' ...«

Tudi bivši predsednik

Tudi bivši predsednik Pahor je na družbenih omrežjih delil s sledilci srečanje z Murkom in ob fotografijah zapisal (objavljamo nelektorirano):

»Po mestu se širijo govorice iz zavisti, češ da se pogosto srečujeva z gospodom Damjanom Murkom. To je res, vendar gre zgolj za čudovita naključja. Tako je najinemu zadnjemu srečanju botroval Denis Avdič, ki naju je povabil v svojo predbožično dobrodelno oddajo. Prilagam obe fotki,« pa je zapis Pahorja, pod katerim so se usuli komentarji sledilcev. Objavljamo le nekaj izmed njih:

»G. Pahor in g. Murko, zame sta oba super osebi, zanimiva, po svoje drugačna, prava človeka na pravem mestu.«, »Ja, zares sta si zelo podobna. Človek bi rekel, da sta bližnja sorodnika.«, »Pahor in Murko- superkombinacija.«, »Dva najlepša Slovenca 21. stoletja.«

