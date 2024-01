Borut Pahor ne potrebuje posebne predstavitve, saj je več kot trideset let del slovenske politike. Vanjo je vstopil že v srednješolskih letih in leta 1990 je bil prvič izvoljen v Skupščino Republike Slovenije. Bil je slovenski in evropski poslanec, predsednik parlamenta in vlade ter predsednik države. Je najuspešnejši slovenski politik samostojne in demokratične Slovenije, saj je edini, ki je v tem času zasedal vse tri predsedniške položaje. Lahko bi rekli, da se je preizkusil v vseh mogočih vlogah, pred kratkim pa smo ga spoznali še v malce drugačni luči. Njegov knjižni prvenec Zmaga je zače...