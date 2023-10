Damjan Murko: naslednji korak? Stožice!

Pevec Damjan Murko je nedvomno sinonim za vztrajnost. Je blagovna znamka, ki je Slovenijo dodobra pretresla že pred dvajsetimi leti, in ime, ob katerem nihče ne ostane ravnodušen. Ko smo že mislili, da nas z ničimer več ne more presenetiti, je Murko zdaj razkril, da je dolgo skrival novega asa v rokavu.

Zaupal nam je, da lahko tudi letos pričakujemo zdaj že tradicionalni koledar, novo skladbo, razmišlja menda celo o gledališču, v načrtu pa ima tudi napolniti veliko dvorano v Stožicah. »Kot zanimivost naj vam zaupam, da sem že nastopil v razprodanih Stožicah, in sicer leta 2010 v šovu Lada Bizovičarja in Jurija Zrneca. Takrat sem Stožice odprl in spraševali smo se, kam sploh lahko še grem,« se zasmeji Murko. In kako se spominja tistega nepozabnega nastopa?

Murko je odločen, da so Stožice njegova naslednja stopnička v karieri. FOTO: Tibor Golob

Končno napočil čas

»Vznemirjenje. Morate vedeti, da pred toliko ljudmi še nisem stal do tistega trenutka. Za ovratnik so mi dihali res vsi pomembni glasbeniki, ki so takrat na naši sceni nekaj pomenili. Bila so res velika imena. Veliko mi jih je tudi odsvetovalo nastop, vendar sem naredil po svoje in sprejel to precej pomembno vlogo. Tudi ta poteza se je izkazala za dobro, saj se je po prireditvi govorilo samo še o meni.« Pravi, da je končno napočil čas v njegovi karieri, da spet stopi na oder največje dvorane v Sloveniji.

»Brez lažne skromnosti sem v Sloveniji dosegel vse, o čemer lahko mnogi samo sanjajo. Lahko se pohvalim z največ nastopi, pri tem mi tudi največji glasbeniki zavidajo, bazen moje publike pa je vsako leto globlji. Na vrhuncu kariere je treba premakniti mejnike in dokazati, da si še vedno prvi in da ni zdravo zaspati na lovorikah,« samozavestno pove pevec, ki pravi, da se z ekipo pripravlja na naslednji velik korak – koncert v Areni Stožice.

Murko se ne boji, da bi njegove sanje padle v vodo. »Če v sebe ne verjameš, potem zadeva mora uspeti. Vsi umetniki imamo svoje krize, strahove in negotovosti, vendar to ne pomeni, da se ne lotimo projektov, ki se večini navadnih smrtnikov zdijo prenevarni, tvegani, morda zelo nerazumni. Verjamem vase, v svoje sposobnosti in svoj obstoj.«

Leta 2010 je v Stožicah zapel slovensko himno. FOTO: Mediaspeed

Pevec pravi, da v zabavni industriji obstanejo samo najmočnejši. FOTO: Tibor Golob

Opogumili so ga glasbeni kolegi

»Oni so mi predlagali ta megalomanski korak. Od nekaterih sem dobil vso podporo in celo ponujeno pomoč pri organizaciji. Prijatelji so navdušeni in držijo pesti, da bo šlo vse kot po maslu. Je pa jasno, da je kanček dvoma in zaskrbljenosti zaznati pri mojih domačih, saj gre za ogromen projekt in vse to ni šala,« je iskren Murko, ki še nikoli ni bolj verjel vase.

Žena Maja ga podpira na vsakem koraku. FOTO: Tibor Golob

» Sanjam, sanjarim, hrepenim ... Brez tega bi umrl. Iskreno, slovenski sceni bi rad vrgel rokavico in dokazal, iz kakšnega testa sem. Ne želim, da mi čestitajo in se mi klanjajo tisti, ki so se mi nekoč smejali, ker sem že s tem, da sem tukaj že dvajset let, mnogim prisolil zaušnico,« še pravi naš pevec in brez dlake na jeziku pove, da so bile vse njegove poteze v karieri skrbno načrtovane.

»Za uspešno kariero je potrebna tretjina talenta, vse drugo pa je intelekt. Obstanemo pa samo najmočnejši, vsi konji pač niso dobri za dirko,« doda Murko in brez zadržkov pove še, da si prav nič ne beli las s tem, komu je všeč in komu ne. »Ni težko biti Damjan Murko in konec meseca se splača. Najboljša poteza je to, da sem! Zdaj sem tukaj, kjer sem si vedno želel biti,« pravi Murko, ki bo v prihodnosti očitno zelo zaposlen z organizacijo največjega koncerta v svoji karieri.