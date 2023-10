Zvezde Instagrama: Ana Klašnja (Suzy)

Da ta mična baletna plesalka obožuje pozornost, je mogoče opaziti že ob bežnem sprehodu po njenem profilu. In prav je tako, saj z užitkom spremljamo znane obraze, ki se znajo samozavestno postaviti pred objektiv kamere in fotoaparata. Če sklepamo zgolj po objavljenih fotografijah, je življenje žirantke Talentov nadvse pestro in v pisanih barvnih odtenkih. Pravi antidepresiv za sive, deževne dni, ko se nam prileže pokukati v življenje slavnih.

OBJAVE: 956

SLEDILCI: 69.533

SLEDI: 1672

Je edina prvotna članica žirantske ekipe šova Slovenija ima talent.

Prava lepotica med baletnicami

Preizkusila se je tudi v streljanju s pištolo.

Nevesta na sladoledu je naslov te fotografije, ne pa tudi reklame, v kateri je nastopila.

V vlogi mamice je spoznala nov del sebe.

Lukas Zuschlag ni samo njen najljubši plesni partner, ampak tudi najboljši prijatelj.

Z njo ni dobro češenj zobati.

Obožuje morske radosti in potovanja.

Ker veliko pleše in je zelo aktivna, ji sladkosnednost ne pušča posledic.