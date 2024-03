Pomlad bo za našo znano balerino prepredena z žalostjo (Suzy)

Ana Klašnja je že dolga leta eden najbolj prepoznavnih obrazov ljubljanskega SNG Opera in balet. Vsaki vlogi se predano posveti, žal pa nenehni treningi in vaje, da je lahko brezhibna v predstavah, terjajo svoj davek. Vrstijo se poškodbe, katerih sanacija zahteva veliko časa in pozornosti. Ana zelo nestrpno čaka letošnjo pomlad.

»Uživam v toplih sončnih žarkih, ki nas začnejo božati že aprila in maja, saj napovedujejo moj najljubši letni čas, poletje. Vendar bo moja pomlad prepredena z žalostjo. Ljubljanski balet gre na dvoje gostovanj, v Celovec in Trst, česar sem se zelo veselila. Vendar ne bom šla z njimi, saj me čaka rehabilitacija poškodb. Zaradi tega mi je hudo, saj uživam v izletih na tuje odre. Vseeno pa se poskušam potolažiti z besedami, da bom v vrtincu obveznosti končno imela tudi nekaj več časa zase in za svoje bližnje, ki ga tako nujno potrebujem,« pravi.