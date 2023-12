Ste videli, kakšne roke ima Ana Klašnja? Tu je fotodokaz (FOTO)

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, pravijo. In Ana Klašnja, znana z baletnih odrov, pa tudi iz šova, v katerem iščejo talente, vaj nikakor ne preskakuje. O tem priča njena postava, pogled na nedavno objavljeno fotografijo, na kateri je z Marjetko Vovk, pa kaže, da z njo ni najbolj zobati češenj. Namreč, ko je žirantka šova položila roko na bok, so se mišice na roki lepo zadebelile in razkrile njeno formo. O čem govorimo, poglejte na spodnji fotografiji.