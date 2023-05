To o stroških letošnje Evrovizije pravijo na RTV

Izbor za Pesem Evrovizije je za nami, znana je zmagovalka in znana je uvrstitev slovenskih predstavnikov. Zasedba Joker Out po nastopu razočaranja nad uvrstitvijo ne skriva, RTV pa ima kljub vsemu razlog za veselje. Podatki o gledanosti namreč kažejo, da je bil letošnji veliki finale, v katerem so nastopili naši fantje najbolje gledan v zadnjih sedmih letih. Finalni večer je postal tudi najbolje gledana oddaja letošnjega leta na TV Slovenija 1.

Prvi predizbor je v času nastopa naših predstavnikov spremljalo kar 19,1 odstotka gledalcev oziroma 365.400 gledalcev, veliki finale pa si je ogledalo še več gledalcev. Ko so na oder stopili naši predstavniki, je prvi program na televiziji Slovenija spremljalo 23,2 odstotka oziroma 443.500 gledalcev.

Letošnja Evrovizija je EBU in BBC stala približno 11,3 milijona evrov, in čeprav se zdi znesek visok, je daleč od rekorda. Do zdaj je uspelo najdražjo Evrovizijo organizirati Azerbajdžancem, ki so za spektakel v Bakuju leta 2012 namenili 60 milijonov evrov.

Kljub temu da se je letošnje evrovizijsko potovanje zaključilo, še ni popolnoma jasno, koliko je RTV stal nastop Joker Out na letošnjem izboru.

Na RTV pravijo, da je končni izračun stroškov projekta še v pripravi.

Kdo je skrbel za naše fante?

RTV je sicer v Liverpool poslala ekipo ljudi, ki je skrbela, da je vse teklo kot po maslu. V odgovoru na vprašanje, koliko ljudi je skrbelo za naše predstavnike, so zapisali: »Ves festival so bili na prizorišču člani skupine, vodja delegacije, PR-skupine in projekta, strokovnjakinja za promocijo na socialnih omrežjih, art direktor nastopa in promocijskih aktivnosti na televiziji ter spletu ter snemalec, ki je snemal materiale za vse prispevke, reportažo. Prvi teden sta bila na prizorišču režiser odrskega nastopa in avtor lučne postavitve, drugi teden dopisnica TV Slovenija, asistent vodje delegacije ter odgovorni urednik Razvedrilnega programa TV SLO. Slovenska delegacija je bila po število najbolj skromna od vseh na Pesmi Evrovizije, a po rezultatih ena učinkovitejših.«