Kako pravilne so bile napovedi s stavnic glede Evrovizije? Ne tako zelo.

Stavnice so imele pri napovedovanju razpleta letošnje Evrovizije samo deloma prav. Pravilno so napovedovale, da bosta na vrhu Švedska in Finska, pri nekaterih drugih državah pa so se precej zmotile. Spletna stran Eurovisionworld.com je na svoji lestvici stavnih napovedi združila stavne napovedi različnih ponudnikov. Lestvica je v petek Švedski pripisovala kar 45 odstotkov možnosti za skupno zmago, Finski pa 22 odstotka in bila tako zelo blizu rezultatu.

Je pa zgrešila glede Francije in Španije, ki ju je uvrščala kot četrti in peti favoritinji s 5 oziroma 3 odstotki možnosti za zmago. A državi sta bili na koncu precej nižje, na 16. oziroma 17. mestu.

Zmotila se je tudi pri Izraelu, ki ga je v petek imela za šestega favorita za zmago, na tekmovanju pa je zasedel tretje mesto. Močno se je uštela glede Velike Britanije, ki jo je imela za osmega favorita za zmago. Na koncu je Velika Britanija zasedla zelo skromno 25. mesto. Za njo se je uvrstila samo Nemčija, ki so jo prav tako uvrščali precej višje – bila je štirinajsti favorit za zmago.

Izraelka Noa Kirel je marsikoga navdušila s petjem in plesom. Pa tudi z videzom. FOTO: Phil Noble Reuters

Glede Slovenije so bile stavne napovedi kar pravilne. Na omenjeni petkovi lestvici je bila naša država na 19. mestu, v finalu pa so fantje zasedbe Joker Out pristal dve mesti nižje.