Je letošnja zmagovalka Evrovizije plagiat? Poslušajte to pesem (VIDEO)

Evrovizija je za nami, a kot kaže, se strasti, ki so se razvnele med javljanjem glasov, še dolgo ne bodo pomirile. Zmago je odnesla Švedska, na drugo mesto pa se je uvrstil finski predstavnik. Pevka Loreen je s skladbo Tattoo prepričala strokovne žirije po Evropi in si zagotovila zmago, ki so ji jo stavnice napovedovale, še preden je osvojila zmago na nacionalnem izboru Melodifestivalen.

V povezavi z razpletom letošnjega finala se je že pojavilo nekaj teorij zarote, med njimi so najpogostejše te, da je bil tak razplet pričakovan, saj prihodnje leto mineva 50 let od zmage Abbe.

Loreen je Švedski pripela že drugo zmago. FOTO: Phil Noble Reuters

So se pa na Loreen že vsuli očitki, da njena skladba ni original, da je pravzaprav zmagala s plagiatom. Na družabnih omrežjih so se pojavili posnetki, v katerih trdijo, da je njena pesem kopija pesmi iz leta 2005. Primerjajo jo s skladbo pevke Mike Newton V plenu. Če boste dobro poslušali, boste tudi sami opazili podobnosti melodije.