Srbska članica žirije za Evrovizijo šokirala: Nepravično tekmovanje! Spregovorila tudi o Slovencih Joker Out

»Vidno je neskladje medtem, kaj je želela publika in kako je glasovala žirija. Finec je bil ljubljenec publike in je pobral več točk, žirija pa je prepoznala Loreenino pesem kot nekaj, kar si zasluži pozornost. Sama nisem pristaš tega, da se nekdo, ki je že zmagal na Evrovoiziji, tam ponovno pojavi, glede na to, da ima že v začetku prednost pri publiki. To pa vodi do tega, da to tekmovanje ni več toliko fer.« To so besede Konstrakte (pravo ime je Ana Đurić), srbske žirantke, ki je dodeljevala točke, in lanske srbske predstavnice na Evroviziji.

Dotaknila se je tudi slovenskih fantov Joker Out. Bili so ji simpatični, nastop pa nepretenciozen. Za vse člane skupine je dejala, da so simpatični.