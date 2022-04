To o Golobovem zdravstvenem stanju pravijo v Gibanju Svoboda

Po teorijah zarot, ki so na spletu zaokrožile o zdravju prvega moža Gibanja Svoboda, smo na tiskovno predstavnico stranke naslovili vprašanje, v kakšnem stanju je danes Robert Golob in ali se je testiral tudi na uradnem mestu. Pojasnili so nam, da je bil Golob pozitiven na koronavirus tudi na uradnem testiranju in ne le na domačem hitrem testu. »Robert Golob je bil včeraj še na uradnem testiranju, kjer se je potrdila okužba z novim koronavirusom. Danes ja bolje, kot včeraj, tako da je opravil nekaj intervjujev na daljavo,« so pojasnili. Golob je prvo soočenje zaradi okužbe izpustil v ponedeljek.

Potrdili so še, da bo Golob svoj glas oddal po pošti. Zaradi bolezni pa je vprašljiva tudi njegova prisotnost v volilnem štabu Gibanja Svoboda. Gibanje bo volilne rezultate pričakalo v ljubljanski Cvetličarni.