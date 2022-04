Avdić Golobu dal izziv: ni ga sprejel, pravi, da bi bilo to zelo nevarno

Okužba s koronavirusom je predsedniku Gibanja Svobode je v finalnem tednu volilne kampanje Robertu Golobu pošteno prekrižala načrte. V začetku tedna se tako zaradi bolezni ni mogel osebno udeležiti volilnega soočenja, v oddajo Denisa Avdića na Radiu 1 pa se je javil iz domačega naslanjača preko videoklica.

Na Goloba so na začetku tega tedna leteli očitki, da ni zares zbolel in da se želi izogniti političnim nasprotnikom. Mnogi so se tudi spraševali, kako namerava oddati svoj glas. Poslušalcem je razkril, da sicer obstaja možnost, da bi se v nedeljo sam odpravil na volišče, a se je vseeno raje prijavil za oddajo glasu po pošti.

Vsak dan ga čaka juha

»Ko smo izvedeli, da sem bolan, me je pred vrati čakal paket konjskih zdravil oz. vitaminov. Zdaj mi vsak dan postrežejo z juho,« je opisal prebolevanje koronavirusa Golob in dodal, da ni tako hudo in da k sreči preboleva blažjo obliko.

Povedal je, da si je želel preživeti še mandat ali dva na čelu Gen-I in se potem pri približno 65. letih podati v politiko, a ga je vse skupaj nekoliko prehitelo. Odkrito je priznal, da ne vem, kako bi se odločil, če bi dobil še en mandat. »Če bi bil zares podaljšan mandat, bi imel zelo težko izbiro, ker sem čutil veliko odgovornost do kolektiva. V resnici sem se od februarja sem se pripravljal, saj so se dogajale stvari, zaradi katerih je bilo potem še lažje.«

Rad ima svoje lase

Voditelji so ga povprašali tudi o njegovi frizuri in mu postavili izziv. Vprašali so ga, ali bi si bil pripravljen pobriti glavo na balin, če bi dobil na volitvah več kot 50 odstotkov glasov. »Dober izziv, podoben temu, ali grem v politiko ali ne. Na srečo 50 odstotkov ne morem dobiti, lahko bi blefiral, izpadel bi všečno in las ne bi mogel izgubiti. Kot drugo pa bi bilo to zelo nevarno. V resnici si ne želim teh odstotkov in ker imam rad svoje lase, tega izziva ne sprejmem.«

Golob je še razkril, kakšna je njegova jutranja rutina. Priznal je, da se je v času karantene nekoliko zaležal in da je zato uvedel vsakodnevno rutino. To pomeni, da vsako jutro, preden gre pod tuš telovadi, ne glede na to, kdaj se zbudi, vsak dan telovadbi nameni od 15 do 20 minut vadbe. Ni pa razkril svojih šibkih točk, dejal je, da ve, da si to njegovi politični nasprotniki želijo, da tega ne namerava narediti.