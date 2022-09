To je morala storiti Andrea, da ne bi spala gola

V Kmetiji je morala Andrea Libič sprejeti težko odločitev. Kmalu potem, ko so kmetje zamenjali posestvo (družina iz hleva je odšla v hišo in obratno), je ugotovila, da je v hiši pozabila pižamo. Ker brez nje ne more zaspati, jo je želela dobiti nazaj.

Pri njeni družini so imeli le nekaj jajc, a vseeno jih je podarila. »Res je, da imamo samo pet jajc, ampak odločila sem se, da bom dala tri jajca, da jih zamenjam za pižamo, ker ne morem spati gola. Nimam druge izbire, kot da jih dam.«

Zato se je Andrea za menjavo zmenila z Danijelo, na pomoč je priskočil tudi Jan. Andreo je ob tem sicer skrbelo, kaj bo glede jajc dejala družina, a je stala za svojo odločitvijo. »Družina ni pregledala, kaj je od hrane ostalo in kaj nas je pričakalo v hlevu, in jaz sem to izkoristila.«