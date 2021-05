To je konkurenca naše Ane (VIDEO)

Po lanskoletni odpovedi izbora Evrovizije je končno napočil trenutek za 65. izbor. Za vstopnico v veliki finale tekmovanja se bo v prvem polfinalnem večeru potegovalo 16 držav, prostora pa je le za deset najboljših skladb. Zanesljivo uvrstitev v finale napovedujejo Malti, Cipru, Litvi in Ukrajini pa tudi Rusiji, Švedski, Norveški, Hrvaški, Azerbajdžanu in Romuniji. Slovenija se na stavnicah nahaja na repu lestvic, na 15. mestu med 16. A stavnice so se v preteklosti že zmotile, zato se nam skoraj zagotovo tudi danes obeta kakšno presenečenje.je namreč izjemna vokalistka, ki stavi na svoj glas. Nad njenimi vokalnimi sposobnostmi pa se navdušujejo vsi, ki jo slišijo peti.Na zadnjih dveh nastopi sta se slovenska predstavnika uspešno prebila v polfinale. Let a2019 je to uspeloins skladbo Sebi. V polfinalu sta zasedla šesto mesto in na koncu končala na 15 mestu. Leto pred njima pa je preboj uspels skladbo Hvala, ne! V polfinalu je bila osma, na koncu pa je zasedla 22. mesto.Od leta 2004 do letošnjega izbora se Slovenija desetkrat ni uvrstila v finale. Med temi so bili duo Platin (Stay Forever, 2004),(Stop, 2005),(Mr. Nobody, 2006),(Vrag naj vzame, 2008) Quartissimo feat. Martina (Love Symphony 2009), Ansambel Roka Žlindre in Kalamari (Narodnozabavni Rock 2010),(Verjamem, 2012),(Straight Into Love, 2013),(Blue and Red, 2016), Omar Naber (On My Way, 2017)Uspešni so bili še Maraaya (Here for You, 2015),(Round and Round, 2014),(No One, 2013) in(Cvet z Juga, 2007).‒ Discoteque‒ Amen‒ Russian Woman‒ Voices‒ Technicolour (v živo iz domovine)l ‒ Here I Stand‒ Maps‒ El Diablo‒ Fallen Angel‒ Tick-Tock‒ The Wrong Place‒ Set Me Free‒ Amnesia‒ Mata Hari‒ Shum‒ Je Me Casse