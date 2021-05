Dan D za Ano Soklič: žirija že odločila, zdaj so na vrsti gledalci

Spremenjen Amen

Ana Soklič. FOTO: Ebu, Andres Putting

V pričakovanju polfinala

Ana Soklič na turkizni preprogi. FOTO: Piroschka Van De Wouw, Reuters

Danes je dan D za slovensko predstavnico na letošnjem evrovizijskem izboru.bo poskušala prepričati gledalce, v ponedeljek zvečer pa so njej in ostalim tekmovalcem prvega polfinalnega večera strokovne žirije že podelile svoje točke. Njihovo točke so prav tako pomembne kot točke občinstva, saj predstavljajo kar polovico točk. Ana bo na evrovizijski oder stopila kot druga in se bo poskušala s skladbo Amen prebiti do finala, ki bo na sporedu v soboto.»Kar naprej se me lotevajo solze, ker toliko lepih sporočil dobivam od vas. Upam, da boste zvečer z menoj. Vam maham in vas objemam,« je v jutranjem javljanju za nacionalno televizijo dejala naša predstavnica. Dejala je še, da je vse skupaj precej stresno in da je pomembno, da ostaneš zvest samemu sebi, da najdeš to notranjo moč. »Prepustila se bom nastopu in videli bomo, kaj se bo zgodilo.«Stavnice Slovenki trenutno niso najbolj naklonjene in ji uvrstitve v finale ne napovedujejo, a mnogi pravijo, da bi lahko Ana presenetila, saj je izjemna vokalistka. Slišati je tudi mogoče, da je ena najboljših na letošnjem izboru. Poznavalci tudi pravijo, da je torkov polfinalni večer težji, da je konkurenca večja, a dejstvo je, da so se v preteklosti tudi stavnice že pošteno zmotile.Ana bo imela danes priložnost, da prepriča gledalce s svojim nastopom, za katerega je že mogoče slišati številne pohvale. Zanimivo bo tudi končno slišati, kako sploh zveni prenovljena skladba Amen, saj je že jasno, da je slovenska ekipa skladbo nekoliko spremenila. Za spremembo so se odločili po izjemno pozitivnem odzivu evrovizijskih navdušencev nad gospel elementi, ki so bili sprva mišljeni le kot dodatek in ne kot del skladbe, ki bo predstavljen na evrovizijskem odru.V prvem večeru največ možnosti za uvrstitev v finale napovedujejo Malti, Cipru, Ukrajini, Litvi, Rusiji in Švedski. Dobro kaže tudi našim južnim sosedom Hrvatom in njihovi predstavnici, katere nastop ocenjujejo za enega najbolj vročih na letošnji Evroviziji. Prav nastop in odrska scena pa naj bi bila kriva, da stavnice niso več tako naklonjene predstavnici Malte, ki so ji še pred kratkim napovedovali zmago. Oboževalci Evrovizije so namreč dobesedno zgroženi nad njeno opravo, prav tako so razočarani nad njenim nesamozavestnim nastopom. Na odru naj bi bila precej statična, njen pogled pa naj bi bil usmerjen v tla.Stavnice trenutno napovedujejo največ možnosti za zmago rokerjem iz Italije, zasedbi Måneskin, ki prepeva skladbo Zitti e buoni. Na drugem mestu pa je čutna Francozinjas skladbo Voila.Letošnja Evrovizija bo drugačna. Namesto evforije in velike množice oboževalcev so v Rotterdamu tekmovalce pričakali strogi varnostni ukrepi. Delegacije, vključno z novinarskimi ekipami, se morajo testirati vsakih 48 ur. Čeprav je vse v znamenju pandemije, se menda za maskami skrivajo nasmehi. Tekmovalcev omejitve menda ne motijo tako zelo in so presrečni, da bodo končno lahko stali na evrovizijskem odru. Pevcem se je tudi uresničila želja, da ne bi nastopali pred prazno dvorano. V dvorani Ahoy bo namesto 18 tisoč gledalcev naenkrat prisotnih tri tisoč oboževalcev.