Šok za slovenske ljubitelje Evrovizije: se letos ne bomo smejali?

Spremljanje izbora za pesem Evrovizije iz domačih naslanjačev, kot kaže, letos ne bo enako, kot je bilo v preteklih letih. Tisti, ki jih sama glasba ne zanima toliko, so se izborov veselili zato, ker so se lahko iz srca nasmejali, voditelju, ki je s svojim doživetim napovedovanjem in povezovanjem prenosa poskrbel za pravo popestritev. A letos Hoferja, ki je postal ikona evrovizijskih izborov, ne bo. V oddaji Vikend paket so razkrili, da je zbolel, v njegove čevlje pa je morala na vrat na nos skočiti prekaljena voditeljica, ki je sicer tudi sama velika ljubiteljica izbora za pesem Evrovizije,V minulih letih so gledalci Evrovizije posrečene in neposrečene izjave voditelja poimenovali kar hoferizmi.Pa še nekaj hoferizmov iz preteklih let.Slišali smo refrene vseh tekmovalnih skladb, sedaj pa nekaj glasbe. (leta 2015)Ta razmak med enko in dvojko, če ste pogledali zgornji del zobovja, baje prinaša srečo. (ob nastopu avstrijskega predstavnika leta 2018)Njen obseg pasu ni nobena spodbuda za tiste, ki ste ta teden na dieti. (leta 2015)Zdaj pa še nekaj za fante in nekaj za punčke. (leta 2015)Ta pesem je morda bolj za strokovna ušesa in malo manj za vas. (leta 2015 o pesmi Latvije)Vsaka podobnost s francoskim krčmarjem iz serije Allo Allo je zgolj in samo naključje. (o švicarski pevki 2015)Kar šest fantov rabi, da prinesejo to obleko na oder. Kje potem počakajo ti fantje, ne vem. Najbolje, da pod krilom. (o nastopu Estonke leta 2018)Belgija je zmagala samo enkrat, leta 1986, in še takrat je pevka lagala o svoji starosti. Ti, ti punčka! (leta 2015)Avstrijska predstavnica, ki je pozabila s sabo na pot vzeti brivski aparat. (o