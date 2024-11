Tjaša Platovšek toži nacionalko: »Blondinka in starleta« vrača udarec (FOTO)

38-letna Tjaša Platovšek, ki je nekoč na drugem programu Televizije Slovenija urednikovala in vodila dnevnoinformativno oddajo Magnet, enkrat na teden v okviru oddaje Panorama še rubriko Prestiž, danes s pregledom zanimivih aktualnih dogodkov iz sveta popularne kulture pomaga soustvarjati oddajo Nedeljsko popoldne. A z eno veliko razliko. Za nižjo plačo.

Če je namreč v prvih dveh oddajah še delala v okviru pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto urednik oddaj komentator, zdaj dela »le« še v okviru pogodbe novinar specialist. Bila je ena od tistih 15 zaposlenih na RTV Slovenija, ki je v petek, 26. decembra lani, v roke zaradi ukinitve Panorame in Magneta prejela odredbo o čakanju na delu in posledično tudi prepoved vstopa v prostore nacionalne televizije.

Platovškova je na sodišče prišla v družbi odvetnice Klavdije Erjavec. FOTO: Dejan Javornik

»V zgodovini RTVS se še nikoli ni zgodilo, da bi te dali, ker se je oddaja ukinila, na čakanje na delo. Po navadi so te prej razporedili kam drugam. Dogajalo se je celo, da so bili nekateri brez dela, pa so prav tako dobivali plačo in so pač čakali, da so čez čas dobili neko drugo delo,« pravi Platovškova in še doda, da jo je takrat vse skupaj zelo šokiralo, saj jim nihče ni povedal, da načrtujejo ukinitev oddaj: »V življenju nisem govorila s Ksenijo Horvat (direktorica TV Slovenija, op. a.), s Polono Fijavž (odgovorna urednica informativnega programa na TV Slovenija, op. a.) in Zvezdanom Martičem (takratni predsednik uprave RTV Slovenija, op. a.), ki je bil mimogrede tudi del Panorame na začetku, ampak se tega ni omenjalo.«

Slednji, kot je dodala, naj bi imel nekakšno zamero do vseh, ki so delali na Panorami, saj da mu na samem začetku ni uspelo z idejo, da bi v okviru oddaje vodil rubriko Znanost in tehnologija.

Prepričana, da je odpoved nezakonita

Platovškovi, tako kot še nekaterim drugim čakajočim na delo, so začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ter jim hkrati ponujati nove pogodbe o zaposlitvi. Nekako pod prisilo, kot se je izrazila, jo je zaradi socialne varnosti tudi podpisala. A še danes je prepričana, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, saj da v ozadju sploh ni šlo za poslovne razloge.

Na RTV Slovenija očitke zavračajo. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču, kamor se je zaradi vsega skupaj ob pomoči odvetnice Klavdije Erjavec obrnila s tožbo proti RTV Slovenija, je povedala, da je v okviru svoje prve pogodbe delala vse, od urednikovanja in voditeljstva do novinarke. Še marca 2023 se je za Dnevnik javljala iz Ukrajine. Skratka, bila je »one men band (deklica za vse, op. p.)«. In podobno delo opravlja tudi zdaj, a pod drugo pogodbo: »Opravljam novinarsko delo, tudi nadomeščam urednika, česar sicer ne bi smela. Opravljam celo redaktorsko delo.« Ves čas, tudi ko je bila na čakanju na delo, so na televiziji z razpisi celo iskali kandidate za uredniška delovna mesta, na katere se je prijavljala. A ni bila izbrana oziroma na razgovore ni bila niti povabljena.

Bila je deležna očitkov na račun videza

Na televiziji je v tem času primanjkovalo novinarjev. »Mi smo imeli črno piko. Mi, ki smo prišli od zunaj, smo bili kot neki vsiljivci,« je prepričana. »V nos so jim šle naše plače,« je nadaljevala, a, kot pravi, si je ni kar sama izmislila: »Določila jo je kadrovska služba glede na naše obremenitve in delo.« Očitki, da imajo izredno visoke plače, so po njenem prepričanju »prišli iz ust tistih, ki imajo res visoke plače« in so brez ustrezne izobrazbe.

Sojenje se bo nadaljevalo sredi februarja 2025. FOTO: Dejan Javornik

Sama je magistrica socialnega dela. »Tudi meni so govorili, da nimam izobrazbe, da sem prišla s ceste,« je dodala. Poudarila je še, da je deležna očitkov tudi na račun videza: »Govorili so, kaj pa je to za ena blondinka, starleta. Bila je fovšerija.« V medijih je bila, kot je dodala, prisotna tudi »opazka«, da je za vse skupaj krivo to, da je s sodelavci na televizijo prišla v času, ko je bila na oblasti vlada Janeza Janše. Zatrdila je, da v življenju še ni šla na volitve in da je politika ne zanima. »A tudi če bi bila politično opredeljena, je to osebna stvar posameznika.«

Na RTV Slovenija tožbene očitke zavračajo. Njihova pooblaščenka Katarina Medved je na pravdanju med drugim povedala, da iz navedb tožnice ne izhaja, da delokrog katerega koli novinarskega delavca na televiziji zajema delo, ki v celoti sodi v delokrog urednika oddaj komentatorja. Platovškova pa da tudi nima statusa presežnega delavca, saj ji je bila dana odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. Sojenje se bo nadaljevalo sredi februarja 2025. Platovškova zadeve za Novice ob odhodu s sodišča ni želela komentirati.