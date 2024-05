Tina Maze se je oglasila zaradi fotografije, na kateri je vsa v modricah (VIDEO)

Tina Maze je nedolgo tega na lastni koži občutila, kako hitro se širijo laži na družbenih omrežjih. »Pred kratkim je bila objavljena ena moja fotografija, kjer sem pretepena, dodan pa naslov, da me toži banka. Seveda je bilo precej očitno, da gre za laž,« je dejala Tina in dodala, da se vseeno najdejo ljudje, ki tem objavam nasedejo.

Vrhunska smučarka je poudarila še, da za tistega, o katerem se širijo takšne laži, to zagotovo ni prijetno in mu lahko povzroči veliko škode. Ljudi je zato pozvala, naj bodo kritični in predvidni pri tem, kaj všečkajo. »To se mi zdi ključno za to, da bomo imeli malo bolj zdrava socialna omrežja.«