Tina Maze močno zaskrbljena: Že dva dni nimamo nobenih informacij iz Črne, ...

V Črni na Koroškem z zaskrbljenostjo spremljajo znano plazišče, ponoči so oblikovali načrt za preventivno evakuacijo še 110 ljudi iz Črne, evakuirali bodo tudi varovance tamkajšnjega Centra za usposabljanje, delo in varstvo. Razmere na Koroškem se po katastrofalnih padavinah še vedno ne umirjajo. Še vedno ni nehalo deževati, ponoči so evakuirali več družin, katerih domove je ogrožal plaz. Župan Dravograda Anton Preskavec je objavil odprto pismo s pozivom delodajalcem, naj svojim zaposlenim omogočijo odpraviti posledice ujme na svojem premoženju .

Iz Črne na Koroškem pa prihaja tudi naša nekdanja smučarska šampionka Tina Maze. Na družbenem omrežju X se je oglasila s pretresljivim zapisom, v katerem je predstavila vse razsežnosti poplav, ki so zajele Koroško. »Že dva dni nimamo nobenih informacij iz Črne, ker ne dela signal. Vem, da ni več nobenega mostu in da nimajo vode in elektrike! Bodite močni in pomagajte eden drugemu,« je zapisala Tina.