Tina Gaber takole sprejela soprogo makedonskega premierja (FOTO)

Medtem ko je premier Robert Golob danes na Brdu pri Kranju s predsednikom makedonske vlade Dimitarjem Kovačevskim podpisal skupno deklaracijo o okrepljenem sodelovanju med državama, se je Golobova partnerka Tina Gaber ob uradnem obisku srečala s soprogo makedonskega premierja Eleno Kovačevsko in soprogo makedonskega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Andrijano Nikolovsko v tako imenovanem damskem programu.

Partnerke so skupaj obiskale Dom upokojencev Kranj, kjer jim je vodstvo predstavilo delovanje doma, stanovalci pa so pripravili kulturni program, so sporočili z vlade in objavili nekaj prisrčnih fotografij prijetnega vzdušja v domu upokojencev.

Nova partnerka premierja je v minulih tednih pokazala, da se želi politično udejstvovati, predvsem na področju zaščite živali in zdrave prehrane.

Makedonskega premierja sta popoldne v Ljubljani sprejeli tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.