Tina Gaber: »Nimam se za prvo damo, živim po svoje in se ne sekiram«

Tina Gaber, znana slovenska vplivnica, aktivistka za pravice živali in partnerica premierja Roberta Goloba, je zelo aktivna na družbenih omrežjih. O njenem življenju je bilo že veliko razkritega, saj z javnostjo rada deli svoja razmišljanja in utrinke iz vsakdanjega življenja.

Na družbenem omrežju Instagram smo v njenih zgodbah zasledili, da se nima za prvo damo, kot jo nekateri naslavljajo.

»In tudi uradno nisem. V Sloveniji imamo trenutno prvega moža, g. Musarja. Prva dama mi po navadi pravijo, ko me hočejo kaj omejiti. Npr. 'To se za prvo damo ne spodobi' ali 'Ne smeš, ker si prva dama'. Ko pa kdaj sem v približku te vloge zaradi funkcije svojega partnerja, mi pa pravijo 'kaj se grem'. Nikoli ni prav. Tako da sedaj živim po svoje, kot sem prej ... in se ne sekiram.«

FOTO: Tina Gaber Instagram, zaslonski posnetek

Gabrova je objavila tudi fotografijo iz Bele hiše z zapisom, kaj o življenju prve dame lahko izda. »Kaj je en 'fun fact' o življenju prve dame, ki ga seveda lahko izdaš? Še nikoli nisva šla sama na zmenek. Niti na sprehod v naravo.« S tem je mislila na to, da je njen partner Golob kot predsednik vlade varovana oseba.

FOTO: Tina Gaber Instagram, zaslonski posnetek

