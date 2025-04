Alexander prišel iz vasi, pobil družino, zdaj ga iščejo: ima tetovažo z napisom 'Katja' ...

Alexander Meisner (61), za katerim je v Nemčiji razpisana tiralica zaradi suma, da je povezan s trojnim umorom, ki se je v nedeljo zgodil v vasici Weitefeld, je živel le tri kilometre od kraja zločina. Osumljeni za umor tričlanske družine – moškega (47), njegove žene (44) in sina (16) – je živel v vasi, ki je od hiše, v kateri je bil v noči na nedeljo storjen grozljiv zločin, oddaljena le štiri minute vožnje. Po navedbah medijev je bil Alexander že prej zaprt.

Celotna vas je v šoku

Vas, v kateri so žrtve živele, je v šoku. Čeprav sosedje niso bili zelo blizu z umorjeno družino, saj so živeli precej umaknjeno, so vsi gojili simpatije do njih. »Vsi so zelo potrti. Čutijo empatijo do žrtev, a jih je tudi strah,« je povedal župan občine Karl-Heinz Kessler. Po poročanju nemških medijev so žensko po imenu Nadin S. (44) policisti našli z nožem v hrbtu. Umorjena sta bila tudi njen mož Kai (47) in sin Kilian (16).

Sosedje pravijo, da so bili pogosto v skrbeh za to družino. »Kadar koli si šel mimo njihove hiše, si slišal kričanje in prepire. Obiskoval jih je center za socialno delo. Nadin je bila nekoč zelo lepa ženska, a v zadnjem času se je videlo na njenem obrazu, da ji ni dobro. Jasno je bilo, da ni bila srečna,« pripoveduje eden od sosedov.

Policija še vedno išče Alexandra Meisnerja; kakšen je bil njegov odnos z družino in kaj je bil motiv umora, ostaja nejasno. Kot je še sporočila policija, je osumljeni star 61 let, visok 174 centimetrov, težak 74 kilogramov, ima rjave lase in sivo-modre oči. Aleksandar ima po podatkih policije brazgotine na desni nadlakti, nad eno obrvjo in na levi podlakti. Na zadnjem delu leve roke ima tetovažo z napisom v cirilici 'Katja' (v ruskem jeziku).

Druga pravi, da je bil tudi njen sin pogosto žalosten. »Pred nekaj tedni so mu kupili motor in bil je presrečen. Takrat je bila tudi njegova mama videti bolj vesela. Fant je bil pogosto na ulici, stalno smo ga videvali s prijatelji,« razlaga. Po poročanju Bilda so v bližini kraja zločina našli čelado, za katero verjamejo, da je pripadala mladoletnemu Killianu.