Razlog za veselje v družini Michaela Schumacherja: nekdanji dirkač je postal …

Hči legendarnega dirkača Formule 1 Michaela Schumacherja, Gina Maria in njen mož Iain Bethke sta povila prvega otroka. Težko poškodovani nekdanji dirkač in njegova žena sta tako prvič postala dedek in babica, piše Express.co.uk.

Veselo novico sta novopečena starša s črno-belo fotografijo svoje novorojenke delila na instagramu.

»Dobrodošla na svet, Millie. Rojena 29. marca, naša srca so polnejša kot kdaj koli prej. Neizmerno srečni smo, da te imamo v naših življenjih,« je zapisala Gina Maria.

Lanskega decembra je svojim številnim sledilcem razkrila, da pričakuje deklico.

Gina Maria se je konec septembra lani poročila z dolgoletnim partnerjem Iainom Bethkejem. Intimna slovesnost je bila na zasebnem posestvu v družinski luksuzni Villi Yasmin na španskem otoku Majorki.

Po pisanju britanskega Daily Maila sta mladoporočenca najverjetneje prepovedala uporabo mobilnih telefonov in fotografiranje, da bi obdarovala zasebnost družine Schumacher, ki je od Michaelove nesreče na smučanju decembra leta 2013 izjemno skopa z informacijami o stanju sedemkratnega svetovnega prvaka v Formuli 1.

Gina in Iain sta par od leta 2017, med drugim ju povezuje ljubezen do konj in jahanja.