Priljubljeni zvezdnik je serijski spolni napadalec?! Obtožbe segajo v devetdeseta

Angleški komik in igralec Russell Brand, ki ima milijone spletnih oboževalcev, je domnevno posilil štiri ženske, je sporočila londonska metropolitanska policija. Obtožen je tudi več spolnih napadov. Po poročanju svetovnih agencij se mora Brand, ki zdaj živi v ZDA, na sodišču v Londonu zglasiti 2. maja. Če se ne bo vrnil prostovoljno, bi lahko od Američanov zahtevali njegovo izročitev.

Brandovo spolno nasilje nad ženskami je leta 2023 razkrila obširna novinarska raziskava, nato pa je preiskavo začela policija, ki je z 49-letnikom opravila več razgovorov. Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med letoma 1999 in 2005.

Od komedije do kazenskega pregona

V letu 1999 naj bi Brand, ki je bil med letoma 2010 in 2012 poročen z ameriško pevko Katy Perry, posilil žensko v Bournemouthu, dve leti kasneje naj bi v Westminstru spolno napadel drugo žensko, v letih 2004 in 2005 pa še dve.

Kariero je začel kot standup komik. FOTO: Olivia Harris/Reuters

Ena od žensk, ki so se oglasile prve, je povedala, da jo je Brand posilil na svojem domu v Los Angelesu, druga pa trdi, da jo je spolno napadel, ko je bil star 31 let, ona pa le 16 in je bila še srednješolka. Povedala je, da jo je ves čas razmerja, ki je trajalo okoli tri mesece, čustveno zlorabljal in nadziral, ob tem pa jo klical otrok.

Še ena od žensk, ki so spregovorile, trdi, da jo je komik spolno napadel, ko je delala z njim, in ji nato grozil s pravnimi sredstvi, če bi komu povedala za to. Tudi četrta ženska je rekla, da se je Brand do nje vedel fizično in čustveno nasilno ter jo spolno napadel.

Zavrača obtožbe, a dokazi govorijo drugače

Times in Channel 4 sta objavila telefonska sporočila in druge dokaze, ki so jih predložile ženske, med drugim izvide pregleda po posilstvu. Obtožbe, da je spolni predator, so na dan prišle že leta 2023 in takrat je igralec objavil videoposnetek, v katerem je zanikal obtožbe, o katerih so ga spraševali novinarji časnika Sunday Times. »Med temi agresivnimi, šokantnimi napadi je nekaj zelo resnih obtožb, ki jih v celoti zavračam,« je dejal.

Julija lani se je udeležil republikanske nacionalne konvencije v Milwaukeeju v Wisconsinu v podporo Donaldu Trumpu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Dodal je, da se obtožbe nanašajo na čas, ko je delal v mainstreamu, bil ves čas prisoten v časopisih, igral v filmih, ob tem pa živel zelo promiskuitetno: »Odnosi, ki sem jih takrat imel, so bili vedno popolnoma sporazumni.« A morda ni bilo tako.

Russell Brand je začel kariero kot standup komik, velik uspeh pa dosegel šele nekaj let pozneje kot voditelj šova Big Brother's Big Mouth. Nato je dobil nekaj odmevnejših vlog v filmih Pozabi Saro, Superžur in Arthur. Prelevil se je tudi v guruja proti esteblišmentu. Vodil je številne oddaje na radiu in televiziji, napisal spomine, v katerih je opisal svoje bitke z mamili in alkoholom, nastopil je tudi v več hollywoodskih filmih.