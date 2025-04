Nevarna ideologija se širi kot požar, v njenem imenu umirajo ženske

V imenu incel ideologije je bilo po svetu že ubitih več kot 100 ljudi – žrtve so skoraj izključno ženske, piše Delo. Nekateri inceli verjamejo, da imajo pravico do ženskih teles. Drugi si želijo smrti. Eden izmed njih je v Veliki Britaniji zabodel tri deklice na plesnem tečaju Taylor Swift, drugi je v Kanadi zbil devet žensk z avtomobilom. Celo 13-letnik v Srbiji je postal junak incel forumov, potem ko je ustrelil sedem sošolk.

Kdo so inceli?

Gre za »beta moške«, ki so del internetne skupnosti incel kulture. Slednja izhaja iz termina »neprostovoljno celibatni moški«, njeni pripadniki pa so člani spletnih skupin, znotraj katerih se uveljavljajo majhne in glasne manjšine, ki radikalizirajo predvsem mlade moške. Inceli se vidijo kot večne žrtve in krivijo ženske za lastne neuspehe na področju spolnega življenja.

Kdo so inceli? FOTO: Gettyimages

Inceli imenujejo »alfa samce« Chadi, in to so (po njihovi razlagi) vsemogočni moški, mišičasti, čedni in uspešni. Zaželene ženske, imenovane Stacyke, neustavljivo vleče k temu tipu moških, medtem ko incelov, »beta moških«, sploh ne opazijo. Jezo nad alfa moškimi, ki incelom preprečujejo spolne odnose z najbolj zaželenimi ženskami, inceli usmerjajo v ženske, poroča tudi CNN.

O razvpitih primerih zločinskih dejanj, storjenih v imenu incel ideologije, lahko preberete v Delovem članku, ki ga najdete tukaj.