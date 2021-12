Tim Kores ga je opazil med sprehodom: Nekdo se ga je grdo znebil (FOTO)

Priljubljeni slovenski voditelj in glasbenik Tim Kores - Kori je tudi velik ljubitelj živali. V preteklosti je že večkrat reševal kosmatince, tudi iz Makedonije. Letos pa je na Pohorju naletel na vietnamskega pujsa. Zdaj je sporočil, da je »čunika« na varnem pri gospe, ki jo je posvojila. Zagotavlja tudi, da nikdar ne bo šla v klobase.

Njegov zapis na Instagramu objavljamo v celoti (nelektorirano):

»Zima je, ko sred sprehoda, sred pohorja, nad 1000m nadmorske naletim na malo vietnamsko čuniko, ki izgubljeno tava po snegu. Nekdo se ga je očitno grdo znebil, ga vrgel sred zime ven in ga tam pustil. No, po 5ih dneh intenzivnega iskanja in lovljenja bogega, debelega, lačnega in premraženega pujsa, so ga čisto naključno našli naši sankači @tomazkrojs in ga pripeljali do mene.

Tamalega smo nahranili, segreli… in iz očitno slabih življenskih razmer, do tega, da je bil zavržen, do tega, da je bil rešen, zdaj veselo in debelo živi pri eni prijazni ženski, ki ga je posvojila in je postal domači pujs, ki nikoli ne bo šel v klobase, kvečjemu na kavč.

Da se.. Če boste kdaj v podobni situaciji, probajte, mogoče pa rešite eno nedolžno življenje. Vse se to vrne 1x ;)«

Pred časom je Kori v Makedoniji naletel na psičko in mladičke.