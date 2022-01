Tilen in Polona na zmenku: najprej strastni poljubi, nato pa šok

Kot je bilo obljubljeno, sta se junaka šova Kmetija Polona Kranjc in Tilen Brglez v četrtek odpravila na zmenek, ki so ga gledalci kanala Pera Martića lahko spremljali v živo. V romantičnem ambientu sta večerjala ob svečkah in pri tem opravila nekaj izzivov (z zavezanimi očmi sta se tipala po telesu, odgovarjala sta na provokativna vprašanja). Gledalci so celo dočakali strasten francoski poljub, ki pa je oba spravil v precejšnjo zadrego. Medtem ko se je ona smejala, je on zardeval do ušes. A na koncu sta se le poljubila in jasno je bilo, da stvari med njima niso nedolžne.

Tilen dobil pirsing v bradavičko, Polona v jezik

»Prestrašen sem kot pes. Zo ni zmenek, to je mučenje,« je priznal Tilen, ko je čakal, da mu prebodejo bradavičko. Še prej pa je dobil napotke, kako potem skrbeti za obroček. »Boli kot pr*****!« je v bolečini zastokal, ko se je zgodilo. Pogumnejša je bila Polona, ki že ima izkušnje z njimi – poleg tistega v nosu, ga ima tudi v bradavički. Čeprav je priznala, da je tudi njo strah, je vseeno delovala precej bolj umirjeno. Globoko je vdihnila in jezik je bil preboden ...

Tilen s pirsingom. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Poloni postalo slabo, končalo se je dobro

Kljub vsemu pogumu pa se Poloni ni uspelo izogniti slabosti po posegu, zato se je za nekaj časa ulegla, na glavo pa je dobila obkladek. Vidno prebledela je nekaj časa počivala, nato pa le prišla k sebi.

Polona se je morala uleči. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Ali bosta Tilen in Polona zdaj pogosteje na zmenku, je težko napovedati. A zdi se, da je med njima več kot le prijateljstvo ...