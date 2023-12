Tik pred finalom šova Talentov slaba volja med gledalci: Razočaranje, kuhinja ...

Sinoči smo pisali, da je v finale z največ glasovi občinstva odšla harmonikarica Špela Šemrl, žiranti pa so med plesno Tatjano Gajanović in pevsko usmerjeno Nušo Bezjak izglasovali, da želijo v finalu videti unikatno Tatjano. Ta odločitev je mnoge razburila, svoje razočaranje pa so objavili na facebooku pod objavo o zmagovalkah.

Mnogi so razočarani nad dejstvom, da je vstopnico za finale dobila Tatjana, in ne Nuša. Sicer so bili s Tatjanino točko večinsko zadovoljni, a so prepričani, da je vse kuhinja. Drugi pa pravijo, da šova ne bodo več spremljali.

Objavljamo nekaj komentarjev:

»Sem pa malce razočarana, ker sem pa danes kot glavno favoritinjo videla Nušo Bezjak.«

»Tudi meni je žal Nuše, ki je vzhajajoča zvezda. Tatjana je pa izbrušena plesalka.«

»Namesto Tatjane bi Nuša mogla iti naprej, ker glas ima božanski.«

»Špelin nastop je bil zelo dober. Kar se pa tiče Tatjaninega nastopa, pa ne vem, ali si je zaslužila priti v finale. Po moje bi si Nuša veliko bolj zaslužila iti v finale. Ne vem, kaj so žiranti razmišljali, ko so izbirali finalistko. Katastrofa.«

»Zato pa je naslov oddaje Talenti. Tudi sam sem stavil na Nušo. Ne vemo pa, kako poteka zares glasovanje preko smsov. Mogoče ne meša le kuhalnica, ampak še kaj. Tu nimamo vpliva.«

»Razume kdo, če lahko? Škufca je rekel: 'Nuša ti si naj, naj, itd. In tudi Bizovičar: 'Nuša ti si the best'. Potem pa je drugi najboljši. Razumi, če lahko, to kuhinjo. «

»Ne vem no. Tatjana si sploh ni zaslužila finala.«

»Meni se je zdelo, da pleše kot nekakšna bogomolka, ki skače po travi.«

»Najslabši polfinale v zgodovini Slovenije ima talent.«

»Kuhinja.«

»Bo treba razmisliti, ali bom sploh še spremljala Talente. Komisija ima svoje favorite. Meni je bila Tatjana povprečna.«

»Brez zveze, pa taki talenti. Zame je bila najboljša Nuša. Brez napak in z enkratnim glasom.«