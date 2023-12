To sta zadnji dve finalistki šova Slovenija ima talent

Boj za zadnji dve mesti v finalu, kjer je prostora le za deset najboljših devete sezone šova Slovenija ima talent, je bil težak, bili smo namreč priča izjemnim nastopom, tako pevskim kot plesnim. In kdo je najbolj prepričal gledalce in kdo žirante?

Z največ glasovi občinstva v finale odhaja harmonikašica Špela Šemrl, žiranti pa so med Tatjano Gajanović in Nušo Bezjak izglasovali, da želijo v finalu videti unikatno Tatjano.

Tatjanina unikatnost je navdušila žirante. FOTO: Voyo

Največ glasov

V peti, zadnji polfinalni oddaji smo videli praktično vse – od petja do plesa in strašnih mask. Absolutno največ glasov gledalcev je zbrala Špela, ki je tako postala deveta finalistka devete sezone šova Slovenija ima talent, kar je bilo popolno presenečenje. »Uou, nimam glasu, se opravičujem, hvala, hvala,« je bilo vse, kar je zmogla povedati presrečna harmonikašica.

Harmonikašica Špela Šemrl FOTO: Tvspored-service Tvspored-service

V preteklih polfinalnih oddajah je izmed 20 nastopajočih proste stolčke v velikem finalu šova Slovenija ima talent zasedlo 8 tistih, ki jim je občinstvo namenilo največ glasov.

Žirante je čakala izjemno težka naloga: izbrati so morali med Nušo in Tatjano. Prva je glas oddala Ana, ki je zaradi unikatnosti izbrala Tatjano. Tudi Andrej je glas oddal Tatjani, Marjetka pa je svoj glas oddala Nuši in s tem končno odločitev prepustila Ladu. Tudi njega je Tatjana navdušila z edinstvenostjo, ki je tako postala finalistka letošnje sezone.

Le najboljši

V preteklih polfinalnih oddajah so se v finale uvrstili Nina Sirk, Cirkus Star (Valentina in Ajda), Jure Kotnik in Acro Connection (Alja in Matjaž), Ahmed Kullab in Domen Kljun ter Arbadakarba (Tina in Matjaž) in Maria Sofia Tovar Brčić.