Tik pred finalom Kmetije zaškripale postelje, seks posnele tudi kamere (FOTO)

Letošnja Kmetija se približuje koncu, očitno pa so nekaterim zavore že popolnoma popustile. V zgornjem nadstropju ene od sob se je namreč dogajala vroča akcija. Predajanju strastem je bila priča tudi Stanka, ki glasnih vzdihljajev očitno ni mogla preslišati. Po burni noči je ob zajtrku Nini in Ambroži povedala, da zaradi njiju ni mogla spati. »Dobro jutro, zaspanci. Celo noč seksate, potem pa ne morete vstati,« jima je dejala, onadva pa sta se le skrivnostno nasmihala. A to še ni bilo vse. Stanka je prepričana, da sta se strastem predajala tudi Polona in Mattia.

Nina: Za nami je zanimiva noč

Nina vročega dogajanja ni zanikala. »Za nami je zanimiva noč. Res je, da nas čaka arena. Nimamo veliko stvari početi, zato moraš nekje povaditi spretnosti. Pač vadiš v postelji,« je prostodušno izjavila. Dejala je še, da je bilo v zgornjem nadstropju, kjer so bile štiri osebe, zelo zanimivo. Polona je po drugi strani sicer zatrjevala, da je spala sama.

Stanka je potarnala še, da so vsi »težko dihali«, ona pa da je morala spati sama. Na misel ji je prišlo, da bi šla po Franca, a si je nato premislila. »Kaj naj z njim? On se še obrniti ne more,« je nasmejala preostale člane družine.

Kaj točno se je dogajalo in kdo se je uvrstil v superfinale, si boste lahko ogledali v današnji oddaji.

