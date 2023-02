Težki trenutki za znano Slovenko: Naslednjih nekaj dni bo kritičnih (FOTO)

Mojstrica obrazne joge in zagovornica zdravega načina življenja Savina Atai te dni preživlja pravi pekel. Privoščila si je morski oddih, ki pa se je končal vse prej kot sproščujoče. Njena psička Lotus je namreč prišla v stik s strupeno gosenico, posledice pa so hude.

Kot na Facebooku pripoveduje Savina, je po kratkem večernem sprehodu Lotus začela bruhati. Izbruhala je večerjo, na prvi pogled ni izgledalo nič posebnega. A se je prvič po bruhanju začela tresti. »Klicala sem kar dva dežurna veterinarja v Slovenijo … Povedala sem, da smo na morju. Oba sta mi rekla, da naj ne skrbim, da ne more biti zasuk trebuha, naj jo malo zmasiram trebuh in po kapljicah dajem Bebe čaj,« pravi Savina, ki dodaja, da je storila oboje, nato pa so se odpravili spat.

Ker ji nekaj ni dalo miru, je spet prižgala luč in jo pregledala. »Zdelo se mi je, da se ji je jezik začel debeliti. Dotaknila sem se ga, da pogledam kaj se dogaja. V istem hipu so moje roke postale rdeče, kot bi se spekla.« Takrat jo je spreletelo, da so jo mesece nazaj domačini na Visu opozorili na strupene gosenice.

Če bi bila uro kasneje pri veterinarju, psičke ne bi bilo več

Okoli dreves borovcev, lahko tudi hrastov in pinjevcev, ne samo na Hrvaškem, tudi v Sloveniji, ne samo na morju, a najbolj tam, se v teh in naslednjih mesecih nahajajo smrtno nevarne gosenice sprevodnega prelca. Od marca naprej jih bo še več. Lahko so tudi na vrtovih in travnikih, malo oddaljenih od dreves, opozarja Savina.

»Če bi bila eno uro kasneje pri veterinarju, je ne bi bilo več med nami. Ko sva se ob 5ih zjutraj krcali na trajekt, je bil njen jezik že črn in je odmiral … Če ne bi znova prižgala luči … Nič ne bi slišala - ker s takim jezikom ne more niti zajokat,« je še svoja razmišljanja opisala mojstrica joge. Žal je šel strup vse do jeter.

Kot pravi Savina, bo naslednjih nekaj dni kritičnih, zato bo za vsako zdravilno misel za Lotus neskončno hvaležna.