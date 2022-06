Udeleženec Masterchefa razkril, kako globoko je zabredel v droge (VIDEO)

Udeleženec letošnjega Mastechefa Bernard Bečan je v pogovoru za Joonglo prvič spregovoril o svoji težki preteklosti. Trde droge so bile del njegovega vsakdanjika v odraščanju. Upa, da bo s svojo zgodbo pomagal še komu, ki se spopada z odvisnostjo.

Bernard je razkril, da je bila njegova prva izkušnja z drogami trava. »Pravijo, da je to pot do drugih drog, vendar to ni res. Odvisno je od tega, kako močan človek si, kaj želiš poskusiti in kaj si želiš v življenju,« je dejal. Drogirati se je začel zaradi nenehnega kreganja s starši, pa tudi z dekletom se je razšel.

Spal je na klopcah, noč je zamenjal za dan

»Zame osebno je bila to napaka v življenju. To je trajalo kar šest let. S kolegom sva tudi spala na klopcah. Ampak počasi dojemaš, da telo ne more več. Psiha ne more več. Najslabša je bila paranoja. Nisi spal, nisi pil. Vedno občutek, da ti nekdo sledi,« je dejal Bernard. Pravi, da včasih niso spali po nekaj dni skupaj.

Na poti iz pekla je Bernardu pomagala tudi partnerica, s katero je bil skupaj pet let. »Ko vidiš, da lahko brez droge, je to to. Ne potrebuješ skušnjave in ljudi, ki so bili itak lažni prijatelji. Punci sem hvaležen, da mi je pomagala in da sem tukaj, kjer sem.«