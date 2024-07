Terapevtski pogovor z Andrejo Jernejčič

Voditeljica Andreja Jernejčič v svoji oddaji Zajtrk PR'Andreji gosti zanimive ljudi. Tokrat sta se ji pred kamero pridružila Gaia Asta, diplomirana astrologinja s 30-letno prakso in mojstrica duhovnega zdravljenja s tradicionalnimi medicinami, in šaman Alan Asta. Pravijo, da obstaja življenje pred njima in zatem, o čemer sta spregovorila o oddaji, pa tudi o tem, kaj pomeni biti šaman in kdo to lahko postane.

Zakaj se moramo znebiti bremen iz preteklosti in kako to storimo? Kaj so ikare in kako delujejo? Voditeljica je priznala, da sta njena gosta nedvomno izjemni osebi, kakršnih človek v življenju ne sreča pogosto. Zaupala sta ji še, da sta mnogim ljudem skozi obred pomagala odpraviti bolezen in različne težave ter njihovo življenje postaviti na srečnejšo pot. Sliši se pravljično, a bila sta zelo iskrena. Oddaja bo premierno na sporedu danes zvečer na TV Vaš kanal ob 20. uri s ponovitvijo v soboto ob pol deveti in v nedeljo ob pol osmi uri zvečer.