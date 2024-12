Tekochee Kru: legendarni mariborski raperji še vedno navdušujejo množice

Tekochee Kru so raperji, ki so na sceni že več kot 20 let. Prav vsi so naredili uspešno kariero, še posebno v poslovnem svetu. Emkej je ostal v svetu glasbe, Tine Lugarič in Andrija Šulić sta s še enim kolegom ustanovila agencijo Trampolin, Mito je v svetovalni ekipi Mladinske knjige, v Univerzitetni knjižnici Maribor pa je dobil celo njemu posvečeno študijsko sobico. Darij Krajnc je profesionalni teniški trener v Švici.

Leopold I. (v družbi ekipe Visit Maribor) letos ni nastopal na Trgu L. Štuklja, a si je ogledal svoje rap idole v živo.

Rapajo samo še ob posebnih priložnostih ali na trgu, kamor vedno znova privabijo večtisočglavo množico. Minulo soboto so pripravili posebno presenečenje. Emkej oziroma Marko Kocjan Car, ki je po poroki prevzel še ženin priimek, je nastopal skoraj štiri ure in odrapal več kot 40 skladb. »To je zadnjič, preden bom dopolnil 40,« je dejal zbranim, ki so njegove skladbe prepevali od prve do zadnje minute.

Luko Šulića je pod odrom bodrila žena Tamara.

Nič drugače ni bilo s Tekochee Krujem, ki so Maribor dvignili na noge s skladbami Na šihtu in Ein Auto, Ein Mann, na oder pa so povabili še Luko Šulića, nekdanjega člana izjemno priljubljenega dua 2Cellos. Le pravi poznavalci vedo, da je Luka pred več kot 20 leti igral na njihovem prvem albumu Štala v glavi in je mlajši brat Andrije Šulića. »Nastopal je z Eltonom Johnom, Red Hot Chilli Peppers in z nami,« so ga ob glasnem aplavzu pospremili z odra.

