Tega jo Jaki Bijolu zagotovo niste vedeli: od navijača do reprezentanta

Naši nogometaši so se res poslovili od letošnjega Eura, a vse, kar je povezano z nogometom in našimi nogometnimi junaki, še vedno zelo navdušuje slovenske nogometne navdušence. Ena izmed takšnih zgodb, ki je dokaz, da se ob trdem delu lahko uresničijo velike otroške sanje, je zgodba Jake Bijola.

Naš branilec, nekateri pravijo, da je steber slovenske obrambe, saj je odbil kar 42 žog in dobil celo svojo navijaško pesem, je z nastopom na za našo reprezentanco na letošnjem Euru uresničil svoje otroške sanje.

Leta 2010, ko je štel le 11 let, je Bijolovo navijaško srce bilo za našo izbrano vrsto, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu. Kot goreč navijač je bil celo eden izmed obrazov na reklamnih jumbo plakatih podjetja in NZS, na katerih je pisalo »Velik si, kolikor imaš veliko srce.«

Jaki je očitno ta kampanja ostala v lepem spominu, saj se je zdaj 14 let kasneje spomnil nanjo in zapisal: »Malemu navijaču so se uresničili velike sanje.«