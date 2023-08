Tanji Ribič se je izpolnila življenjska želja: vse skupaj je posnela in objavila

Priljubljena slovenska igralka Tanja Ribič žari od sreče. Priznala je, da se ji je, ko se je družila s štiri mesece starim medvedkom, uresničila življenjska želja.

»Izpolnila se mi je življenjska zelja! Družila sem se s štirimesečnim medvedkom! Ubili so mu mamo in zdaj je v oskrbi ljubitelja živali. Zanimivo je, da je že nevaren. Zaradi krempljev. Ko se je razjezil, ker je zmanjkalo medu in zarjovel, so vsi pobegnili, jaz se nisem pustila prestrašiti in sem hitro zajela novo žlico in on je bil spet zadovoljen,« je zapisala Ribičeva ob objavljen posnetek in fotografije.